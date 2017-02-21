Юные футзалисты Джалал-Абада завоевали золото республиканского турнира

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Гулиза Авазова

В Бишкеке прошел республиканский турнир по футзалу среди юношеских команд U-13, составленных из игроков 2004 года рождения.

Как сообщается, в турнире принимали участие шесть команд, в частности сборные Бишкека, Оша, Иссык-Кульской, Джалал-Абадской и Чуйской областей, а также бишкекская команда Sun City.

Команды были разделены на две группы, после чего определили лучших.

По итогам турнира золото завоевала сборная Джалал-Абадской области, одолев с минимальным счетом команду Оша. Бронзовым призером стала сборная Бишкека.

Помимо этого, четвертое место заняла Sun City, на пятом месте сборная Иссык-Кульской области и шестой стала команда Чуйской области.

URL: http://www.vb.kg/355781
Теги:
турнир, футзал
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