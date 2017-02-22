В Бишкеке отметили Международный день родного языка

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ВБ

В городском доме культуры "Диалог" прошло мероприятие, посвященное Международному дню родного языка. Об этом сообщили в мэрии г. Бишкек.

Так, для учащихся столичных школ был организован интересный концерт с участием Ассамблеи народов Кыргызстана. Во время концерта прозвучали народные и эстрадные песни на кыргызском, русском, татарском и украинском языках, впервые прочитан отрывок из эпоса "Манас" на украинском языке. Также зрителей порадовал зажигательными кавказскими танцами ансамбль "Ата-Журт".

Справка: Международный день родного языка был провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается с 2000 года ежегодно 21 февраля с целью содействия языковому и культурному разнообразию и

многоязычию. По оценкам ЮНЕСКО, половина из примерно 6 тысяч языков мира могут в ближайшее время потерять последних носителей.

URL: http://www.vb.kg/355795
Теги:
ЮНЕСКО, язык, Бишкек
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