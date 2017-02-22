"Прямая линия" "ВБ": Министр здравоохранения на связи

В субботу, 25 февраля, с 12 до 14 часов "Вечерка" проводит "прямую линию" с министром здравоохранения Талантбеком Абдуллаевичем Батыралиевым.

По–прежнему актуален лозунг: здоровье народа - богатство страны. Но, судя по обращениям кыргызстанцев в редакцию, его охрана не всех устраивает. Как повысить качество и доступность медицинской помощи? Когда наконец заработает Закон "О государственно–частном партнерстве", что поможет расширить перечень услуг населению? Что делается в Минздраве по борьбе с коррупцией? Ведь ни для кого не секрет, что за операции люди платят, но не государству, а в карман медику. Что делать с черствостью и равнодушием людей в белых халатах? И защищены ли сами медики от оскорблений и даже избиения их на рабочем месте? Что ожидает здравоохранение в этом году? Об этом расскажет министр.

Свои вопросы главному врачу страны во время "прямой линии" вы можете задавать по телефону (0312) 38–65–37.

Предварительно можно присылать вопросы по электронной почте: nichiporova@vb,kg или передать их по телефонам: 68–01–51, 48–65–65.