На исход предстоящих выборов главы КР будет сильно влиять мнение в соцсетях

Кыргызстан становится более активным в социальных сетях. Это говорит о том, что на предстоящих выборах президента Кыргызстана население будет активно обсуждать претендентов на пост главы республики в интернете, уверен экс-депутат парламента Кабай Карабеков.

Соответственно, версия о том, что иностранные СМИ каким-то образом смогут агитировать за выгодного кандидата для Евросоюза или России является ложной.

"Я думаю, что на предстоящих выборах очень многое будет зависеть от активности избирателей в социальных сетях. Так как там электорат будет обсуждать действия и возможности той или иной кандидатуры. В Европе, в частности в СМИ, за основу берут мнение именно народа", - сказал Карабеков.

При этом экс-депутат отметил, что кандидату придется сильно раскошелиться, чтобы победить в выборах. По самым его скромным подсчетам, сумма варьируется около $20 миллионов.