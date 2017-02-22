В летнем кинотеатре в парке им. Фучика вновь будет мерцать голубой экран

Летний кинотеатр в парке имени Фучика вернули в собственность муниципалитета. Такое решение принял Ленинский районный суд 6 декабря 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

Судебные тяжбы городских властей с собственником объекта гражданином Солтоевым К.А. длятся уже 5 лет. Весы Фемиды склонялись то в одну сторону, то в другую.

При этом стоит отметить, что здание летнего кинотеатра пришло в упадок и частный собственник превратил его в пункт приема стеклотары и пластмассового мусора. От изначального предназначения объекта не осталось ничего.

Тем не менее Солтоев пока не намерен сдаваться. Не согласившись с решением первой инстанции, он обратился в городской суд. Заседание по рассмотрению гражданского дела назначено на 14 марта.

Ленинская райадминистрация в рамках реконструкции парка Фучика планирует восстановить и летний кинотеатр для досуга горожан.