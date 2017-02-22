В села Чаткал и Каныш-Кыя наконец доставили гуманитарный груз

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ВБ

Сегодня, 22 февраля, гуманитарный груз, доставлен в айыльные аймаки Чаткал и Каныш-Кыя Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

Напомним, 17 февраля из объединенного склада спасателей в Оше выдвинулись две грузовые машины с гуманитарной помощью терпящим бедствия из-за снегопада населенным пунктам. Однако путь сотрудникам МЧС преградил снежный буран, плохая видимость и лавиноопасность. Спасателям пришлось развернуть машины.

21 февраля ситуация на автодороге Ала-Бука - Каныш-Кыя стабилизировалась и гуманитарный груз вновь отправился в путь и благополучно добрался до конечного пункта.

"Гуманитарный груз от МЧС в виде шифера и продовольствия передан органам местного самоуправления, на данный момент идет распределение. Также мы встретились с местным населением, выслушали их предложения и вопросы. Местные жители выразили благодарность за предоставленную помощь", - сообщил временно исполняющий обязанности начальника областного УМЧС Абдишарип Бекилов.

Отметим, что автодороги Ала-Бука - Жаны-Базар – Кировка и Красная Горка - Ак-Таш открыты, внутрихозяйственные дороги расчищены. В случае необходимости спасатели выделят дополнительно ГСМ, инженерную технику.

URL: http://www.vb.kg/355827
Теги:
гуманитарная помощь, Чаткальский район, МЧС
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