Горнолыжник Евгений Тимофеев стал восьмым на зимних Азиатских играх

Горнолыжник Евгений Тимофеев занял восьмое место на зимних Азиатских играх, которые проходят в Саппоро (Япония).

Как сообщает официальный сайт соревнований, Тимофеев принимал участие в состязаниях по гигантскому слалому и в первом заезде финишировал седьмым из 34 участников.

В финальном заезде он опустился на одну строчку и в итоговом зачете занял восьмое место. Всего участвовало 44 горнолыжника, из которых финишировали всего 30. Помимо этого, трое были дисквалифицированы, а остальные не смогли закончить спуск.

Отметим, в этой дисциплине также участвовал другой кыргызстанец Максим Гордеев, который в итоговом зачете занял 16-е место.

Золото Игр-2017 завоевал японский горнолыжник Кояма Йохей, серебро у Хён-тае Ким из Южной Кореи, а бронзу взял еще один представитель страны Восходящего солнца Хидеюки Нарита.

Напомним, на этих играх Кыргызстан представляют сборная по хоккею и 10 спортсменов по горным лыжам, биатлону, лыжной гонке, а также фигурному катанию. Всего в рамках игр медали разыгрываются по 11 видам спорта. Отметим, ранее хоккейная дружина одержала две победы и теперь сыграют 24 февраля с Катаром.