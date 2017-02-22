Суд Парижа отменил арбитражное решение в пользу Белоконя на $16,5 миллиона

Апелляционный суд Парижа отменил вынесенное в пользу Валерия Белоконя арбитражное решение на сумму 16,5 млн долларов США на основании того, что ЗАО "Манас Банк" занимался отмыванием преступных доходов. Об этом сообщает Центр судебного представительства правительства Кыргызстана.

Напомним, 8 апреля 2010 года Национальный банк ввел в "Манас Банке" и в четырех других банках режим временного управления в связи с совершением крупномасштабных подозрительных операций. Впоследствии ЗАО "Манас Банк" потерпел банкротство.

2 августа 2011 года на основании латвийско-кыргызского соглашения о взаимной защите инвестиций, единственный акционер ЗАО "Манас Банк" Валерий Белоконь обратился в международный арбитраж в Париже с требованием о взыскании с Кыргызстана компенсации за "экспроприацию" ЗАО "Манас Банк". 24 октября 2014 года международный арбитраж в Париже вынес решение, которым присудил против Кыргызской Республики 16,5 млн долларов США компенсации за "экспроприацию" ЗАО "Манас Банк", а также юридические расходы В.Белоконя и проценты на эти суммы.

22 января 2015 года Кыргызстан обратился в суд по месту вынесения арбитражного решения, Апелляционный суд Парижа с требованием отменить указанное решение на основании нарушения им французского международного публичного порядка, а именно, что решение присуждало в пользу Белоконя компенсацию за бизнес, который по существу являлся преступным предприятием, занимавшимся в существенной части отмыванием преступных доходов.

21 февраля 2017 года Апелляционный суд Парижа отменил вынесенное в пользу Белоконя арбитражное решение. Суд также взыскал с Белоконя 300 тысяч евро юридических расходов Кыргызской Республики по отмене решения.

Суд, в частности, постановил:

"В течение двух лет и восьми месяцев общий оборот операций в "Манас банке" составил 5,2 миллиарда долларов, больше, чем валовой национальный продукт Кыргызской Республики в 2008 году, … из которых 80%, или $4,2 млрд долларов приходилась на оборот компаний-нерезидентов.

Молниеносный успех [Манас Банка] в столь короткий срок в развивающей стране не может быть объяснен обычной банковской практикой.

На основании вышеизложенного имеются серьезные, точные и согласующиеся индикации того, что "Банк Инсан" был приобретен г-ном Белоконем для того, чтобы развить практику по отмыванию преступных доходов в государстве, в котором его привилегированные отношения с имущими экономической властью обеспечили бы ему отсутствие реального контроля над его деятельностью – практику, которая не могла бы процветать в менее благоприятных условиях в Латвии.

Принимая во внимание, что признание и приведение в исполнение арбитражного решения, которое присуждает в пользу г-на Белоконя доход от преступного предприятия, явно, по существу и конкретно противоречит международному публичному порядку; поэтому удовлетворение ходатайства об отмене [арбитражного] решения является обоснованным".

Интересы Кыргызской Республики по производству по отмене арбитражного решения представлял Центр судебного представительства правительства Кыргызской Республики, международная юридическая фирма King & Wood Mallesons, а также кыргызская юридическая фирма "Сатаров, Аскаров и партнеры".

Интересы Валерия Белоконя и в арбитражном производстве, и в производстве по отмене арбитражного решения были представлены международной юридической фирмой Clifford Chance.