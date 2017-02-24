На химзаводе в Фергане произошел взрыв

На предприятии "Ферганаазот" в городе Фергана на востоке Узбекистана случился взрыв. Об этом в четверг, 23 февраля, сообщается на сайте МЧС республики.

"В 16:30 при проведении ремонтно-монтажных работ в аммиачном цехе произошел взрыв. Имеются человеческие жертвы", - говорится в публикации.

Количество погибших и раненых не называется. В ведомстве сообщили, что для выяснения причин и обстоятельств ЧП, а также для помощи семьям пострадавших создана правительственная комиссия.

"Ферганаазот" - крупнейшее в Узбекистане предприятие по производству азотных удобрений. Его проектная мощность - 270 тысяч тонн карбамида и 350 тысяч тонн аммиачной селитры в год.