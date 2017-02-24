Инновации из Новосибирска будут представлены на Агро Экспо в Оше

Представители шести новосибирских предприятий представят свою продукцию на 13-й Международной сельскохозяйственной выставке Агро-Экспо "Шелковый путь 2017", которая пройдет 1-3 марта в Оше. Они также проведут обучающие семинары о передовых российских разработках в области сельскохозяйственной биотехнологии, о технологиях контроля качества сельскохозяйственной продукции и способах подготовки эффективных кормовых смесей для выращивания животных.

Новосибирские компании ориентированы на многостороннее сотрудничество с сельхозпроизводителями, дилерскими компаниями и научно-исследовательскими организациями Кыргызстана и передачу опыта по развитию сельскохозяйственного потенциала региона.

Производственное объединение "Сиббиофарм" производит микробиологическую продукцию более 50 лет. На сегодняшний день это единственный в России крупнотоннажный производитель препаратов биологического синтеза. Продукция Сиббиофарм находит свое применение в растениеводстве, животноводстве, кормопроизводстве, спиртопроизводстве, пивоваренной и текстильной промышленности, в области охраны окружающей среды, здравоохранения. Пользуется спросом не только на внутренних рынках сбыта, но также в Казахстане, Кыргызстане, Индии, Италии, Таиланде, Вьетнаме. На выставке компания представит новую линейку ферментных препаратов для птицеводства и свиноводства, биоконсерванты для заготовки высококачественного силоса и сенажа из всех видов трав и другие препараты.

Предприятие ООО "А-ИНЖИНИРИНГ" разрабатывает и изготавливает оборудование для производства кормов с 2014 года. География рынков сбыта охватывает республики ближнего зарубежья: Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Украину, а также Болгарию. Предприятие поставляет экструдеры пяти разновидностей, грануляторы, комбикормовые мини-заводы, шнековые и ленточные конвейеры и другое. На производстве применяются современные cad-программы, высокоточная лазерная резка, формовка резьбы трением. Высоколегированная сталь, используемая в качестве материала, обеспечивает высокий ресурс изнашиваемых деталей (не менее 10 лет). Среди других преимуществ можно назвать полную комплектацию оборудования, экономичное потребление электричества, а также возможность круглосуточной эксплуатации. По словам директора компании Антона Мягкова, все образцы продукции будут размещены на информационных стендах с возможностью получения консультации по каждому из них.

ООО "ВЕКТОР ВИРИН" на рынке с 2013 года, является резидентом Биотехнопарка Наукограда Кольцово и поставщиком уникального препарата нового поколения, который основан на применении вируса, воздействующего непосредственно на с/х вредителя. Он не наносит урона полезным насекомым и обрабатываемым почве и растениям. Эффект препарата продолжается в течение пяти лет, а его простота применения, экономичный расход (100 мл на 3 гектара) и низкая цена по сравнению с аналогичными средствами на рынке обеспечивает высокий спрос у покупателя. Рынки сбыта - Узбекистан и Кыргызстан. Руководитель отдела сбыта Инга Концевая отмечает, в разработке находятся и другие препараты, о которых будет рассказано на семинаре.

Предприятие ООО "НЕО-ПАК" - один из 10 крупнейших производителей упаковки в России по всем сегментам товаров, образцы которой будут представлены на выставке. Предприятие является поставщиком на внутренние рынки сбыта, а также в Казахстан, Кыргызстан и Беларусь. Производство на предприятии отличается высокими показателями в применении глубокой печати. Руководитель отдела продаж Игорь Жуков отметил, что продукцию компании отличает конкурентные цена и качество по сравнению с продукцией Китая и Казахстана, гибкая система оплаты, а также возможность предоставления пробной партии товара (в размере 300 кг).

Аналитическое оборудование для молочной и пищевой продукции предприятия представит ООО "СИБАГРОПРИБОР". Более 35 лет компания осуществляет поставки в Индию, Пакистан, Канаду, Иран, а также обслуживает практически всё ближнее зарубежье и все молочные предприятия Новосибирска. На выставке будут представлены анализаторы качества молока "Лактан 1-4М" мини для малых сельхозпроизводителей и аппарат "Соматос". "Лактан" определяет процент жирности и белка в молоке, отслеживает добавление воды, пригодность для изготовления сыра и т.д. "Соматос" проверяет молоко на "чистоту". По словам менеджера по реализации продукции на рынках Центральной Азии Александра Куликова, оба прибора ориентированы на российское производство с учетом специфики регионов, а также имеют цены на 10-15% ниже, чем в целом по рынку.

ООО "ММК Групп" расположено на территории научно-исследовательского комплекса Сибирского отделения ВАСХНИЛ в г. Краснообске и занимается производством и поставками мясоперерабатывающего оборудования, а также оборудования для производства полуфабрикатов, кондитерского и хлебопекарного оборудования. Ресурсы компания позволяют обеспечивать комплексные поставки и монтаж оборудования для сельхозпредприятий, начиная от малого КФХ, заканчивая цехами для аграрных холдингов.

Новосибирские компании приглашают использовать возможности для заключения выгодных контрактов. В период выставки всем новым клиентам будет предложена поставка по специальным ценам.

Координаты: Новосибирский Центр Поддержки Экспорта +7 999 464 6307 glagoleva@inbg.ru

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