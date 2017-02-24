Рекламные щиты, баннеры, перетяжки и стенды - в топку

Городские власти продолжают вести борьбу с незаконными рекламными конструкциями. На этот раз чистке подверглись улицы Первомайского района. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

Всего за несколько часов было демонтировано более 65 рекламных объектов, установленных без разрешительных документов на муниципальной земле.

Стоит отметить, многие предприниматели в агрессивной форме требовали оставить их рекламные конструкции. Монтажные работы проводились по проспекту Чуй от ул. Панфилова до проспекта Манаса, а также по проспекту Жибек-Жолу от проспекта Манаса до ул. Фучика.

Несмотря на то что сотрудниками соответствующих столичных служб ранее были вручены предпринимателям уведомления, чьи рекламные конструкции установлены без каких-либо разрешительных документов, они продолжали игнорировать требования правил благоустройства столицы.