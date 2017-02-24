Рекламные щиты, баннеры, перетяжки и стенды - в топку

392  0
ВБ

Городские власти продолжают вести борьбу с незаконными рекламными конструкциями. На этот раз чистке подверглись улицы Первомайского района. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

Всего за несколько часов было демонтировано более 65 рекламных объектов, установленных без разрешительных документов на муниципальной земле.

Стоит отметить, многие предприниматели в агрессивной форме требовали оставить их рекламные конструкции. Монтажные работы проводились по проспекту Чуй от ул. Панфилова до проспекта Манаса, а также по проспекту Жибек-Жолу от проспекта Манаса до ул. Фучика.

Несмотря на то что сотрудниками соответствующих столичных служб ранее были вручены предпринимателям уведомления, чьи рекламные конструкции установлены без каких-либо разрешительных документов, они продолжали игнорировать требования правил благоустройства столицы.

URL: http://www.vb.kg/355859
Теги:
мэрия, реклама, Бишкек
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  