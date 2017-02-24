Зимние Азиатские игры: фигуристка Нестерова стала 21-й в короткой программе

Кыргызстанка Александра Нестерова заняла 21-е место по фигурному катанию в короткой программе в рамках зимних Азиатских играх в Саппоро (Япония).

Как сообщает официальный сайт состязаний, по итогам выступлений Нестеров набрала 21,69 балла, которые позволили ей занять 21-е место.

Другая представительница Кыргызстана Лаура Исмагулова стала 23-й, набравшая 18,53 балла. Отметим, в короткой программе выступили 24 спортсменки и первую строчку занимает пока Дабин Чой из Южной Кореи.

Медалисты по фигурному катанию среди женщин определятся по итогам выступлений в произвольной программе, которая состоится завтра, 25 февраля.

Напомним, на этих играх Кыргызстан представляют сборная по хоккею и 10 спортсменов по горным лыжам, биатлону, лыжной гонке, а также фигурному катанию. Всего в рамках игр медали разыгрываются по 11 видам спорта.