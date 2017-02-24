Куриный скандал. Российско-кыргызский фонд развития "кидает" бизнесменов?

Российско-кыргызский фонд развития (РКФР) обманным путем завладел действующим бизнесом - Ленинской птицефабрикой. Об этом, сегодня, 24 февраля, заявил предприниматель Владимир Хегай.

По его словам, все началось с того, что он обратился в РКФР за материальной помощью в декабре 2015 года. Предприниматель утверждает, что деньги ему были необходимы для модернизации и развития племенного птицеводства. Фонд на просьбу откликнулся и выделил на эти нужды кредит в 2,7 миллиона долларов США сроком на пять лет. Однако распоряжаться ими стал на свое усмотрение, возмущается руководитель предприятия Владимир Хегай.

"Предприниматели занимаются этим бизнесом долгое время. Отлажены контакты и связи для покупки оборудования на выгодных условиях, но фонд настоял на условии, что только они могут покупать оборудование для птицефабрики. В конечном итоге, они его заказали, оно поступило, но оказалось, что закупочная стоимость оборудования была слишком высокой. Об этом утверждают специалисты работающие в этой области",- подчеркивает бизнесмен.

Оборудование доставили из России, смонтировали и запустили в работу. Проект включал в себя запуск в производство трех новых автоматизированных цехов и строительство складов для хранения комбикорма.

Первую выплату по кредиту предприниматель должен был осуществить через год. Однако сделать это ему не удалось. Как заверяет адвокат Кайрат Загибаев, на то был ряд как объективных, так и субъективных причин (затраты времени на доставку и монтирование оборудования, на выращивание птицы, подорожание корма и т.д.)

По его словам, после невыполнения обязательств со стороны предпринимателя и начались махинации со стороны РКФР.

Отступное – способ прекращения обязательства, выражающийся в выплате денежных средств или предоставлении какого-либо имущества кредитору. То есть для должника отступное – это плата за отказ от исполнения обязательства, а для кредитора – своего рода возмещение за то, что должник не исполняет обязательство.

"Они потребовали передать в счет долга птицефабрику, хотя по факту она стоит почти 5 миллионов долларов. Вошли в доверие к Владимиру Хегаю, предложили сделку: мол, ты нам сейчас свой бизнес по, так называемому правилу "отпускное", а мы завтра вернем тебе его в рассрочку до полного погашения долга, после чего птицефабрика вновь станет принадлежать предпринимателю. Мой клиент им поверил и передал РКФР землю, оборудование закупленное тем же фондом, здания и сооружения", - уверяет юрист.

Но когда предприниматель в назначенное время обратился с требованием исполнить обязательства со стороны фонда, то там от них стали открещиваться. По словам Загибаева, объект поместили под охрану. Доступ на фабрику для предпринимателя и еще 30 его кредиторов оказался закрыт. Адвокат считает, что в таких действиях прослеживается личная заинтересованность отдельных сотрудников РКФР.

"Российско-кыргызский фонд развития по идее нацелен на поддержку и развитие бизнеса в Кыргызстане, на самом деле все с точностью наоборот - его грабят. Территория птицефабрики - 12 гектаров земли, 3 гектара принадлежит другому кредитору, который обращается в суд и на птицефабрику накладывается арест, однако несмотря на это российско-кыргызский фонд назначает торги на это имущество. Вопиющий случай в моей практике", - негодует Загибаев.

Кредиторы, которые были в составе "куриного" бизнеса, расценивают действия РКФР не иначе, как рейдерство. Российская сторона о такой деятельности фонда, конечно, не знает, считает кредитор предприятия Юрий Тюмкин.

"До обращения в РКФР птицефабрика работала успешно, владелец Владимир Хегай лишь хотел наращивать потенциал для дальнейшего роста бизнеса. В этом деле затронуты интересы более 30-ти представителей крестьянских хозяйств. Мы верим в этого человека и поэтому вкладывали в него средства. И все это в течении долгого времени оправдывалось, теперь этого нет. Мы все терпим убытки. Но если фонду, так нужны выделенные ранее деньги, пусть продаст птицефабрику, заберет свой капитал, а разницу (2 миллиона долларов) вернет владельцу, чтобы тот мог расплатиться с кредиторами. Но в РКФР от такого шага отказываются",- констатирует Тюмкин.

В свою очередь в Российско-Кыргызском фонде развития все обвинения в свой адрес опровергают. По словам члена правления РФКР Эркина Асрандиева оборудование и поставщиков компания Владимира Хегай выбирала сама.

"То, что он говорит, что мы сами закупили оборудование - абсолютная ложь. Компания самостоятельно выбрала себе оборудование и поставщиков. Часть кредита пошла на строительно-монтажные работы, ну и в этом случае компания тоже сама выбрала и подрядчиков. У нас в фонде есть положение, согласно которому при закупках за счет наших финансовых средств предпочтение должно отдаваться продукции, которая производится в странах-участницах фонда, то есть Кыргызстане и России", - уверяет Асрандиев.

Что касается якобы обмана с передачей птицефабрики от Владимира Хегая на баланс фонда, то это произошло на добровольной основе в счет погашения кредита, подчеркивает член правления РКФР.

"По поводу обмана, здесь скорее всего уместнее говорить, что Хегай обманывал фонд. В момент получения кредита он скрыл, что у него огромные долги, в частности за землю. И скрывал истинное положение дел в компании. Когда наступила просрочка выплаты, он по своему собственному согласию передал это имущество в счет погашения. Мы рассматривали вариант предоставления отсрочки, но он сам сказал, что самостоятельно не сможет выправить ситуацию без дополнительного финансирования. Но как мы можем предоставить средства, если он и первый кредит вовремя не оплатил, у него нет дополнительных залогов? Передача имущества обоюдное решение", - рассказывает Асрандиев.

Относительно того, что стоимость птицефабрики и полученного кредита существенно отличаются, то в Фонде готовы выплатить разницу владельцу компании в случае продажи птицефабрики по цене превышающей сумму долга.

Предприниматели сейчас готовят документы для подачи в суд с требованиями отмены соглашения "отступное", а Фонд в свою очередь готовит бумаги для отмены этого иска.