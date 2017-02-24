Несколько статс-секретарей получили выговор за плохую работу

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Аида Джумашева

Сегодня, 24 февраля, на заседании правительства вице-премьер-министр по силовому блоку Жениш Разаков сообщил, что правительство выносит выговор нескольким статс-секретарям ведомств за плохую работу в области противодействия коррупции.

Выговор  объявили  статс-секретарям Госагентства по охране окружающей среды и лесного хозяйства, Госагентства строительства и архитектуры, Министерства сельского хозяйства и мелиорации, Службы финансовой разведки.

Глава кабмина Сооронбай Жээнбеков раскритиковал плохую работу структур. По его словам, народ прав, когда говорит о коррупции на местах,  она проявляется с самого низа, а ответственные лица не занимаются этим вопросом.

"Они даже не почитали, какую работу им поручили, а говорят, что  не должны этим заниматься. Вот, например, госагентству окружающей среды еще полгода назад говорили об этом. ГРС тоже. Уровень коррупции в этом ведомстве увеличился в 6 раз. Надо постоянно проводить профилактику",  - сказал Жээнбеков.

На это директор Гослесхоза попытался оправдаться, заявив, что их план по демонтажу коррупции был утвержден только летом и стат-секретарь не очень понял свои задачи, с ним провели  разъяснительную работу.

 Жээнбеков ответил, что в следующий раз он выговором не отделается.

URL: http://www.vb.kg/355870
Теги:
Гослесхоз, ГРС, Минсельхоз, коррупция, правительство
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Комментарии
Фермер
24.02.2017, 13:40

Выговоры.... почему так мягко. Увольняйте!!! На ответственные должности конкурсы проводите в прямом эфире смс голосование. Чем смотреть записи заседаний дармоедов депутатов, лучше вместе выберем лучших молодых специалистов.

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24.02.2017, 14:54

Этот институт не оправдал себя. Эта дополнительная кормушка.

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