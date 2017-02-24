Несколько статс-секретарей получили выговор за плохую работу

Сегодня, 24 февраля, на заседании правительства вице-премьер-министр по силовому блоку Жениш Разаков сообщил, что правительство выносит выговор нескольким статс-секретарям ведомств за плохую работу в области противодействия коррупции.

Выговор объявили статс-секретарям Госагентства по охране окружающей среды и лесного хозяйства, Госагентства строительства и архитектуры, Министерства сельского хозяйства и мелиорации, Службы финансовой разведки.

Глава кабмина Сооронбай Жээнбеков раскритиковал плохую работу структур. По его словам, народ прав, когда говорит о коррупции на местах, она проявляется с самого низа, а ответственные лица не занимаются этим вопросом.

"Они даже не почитали, какую работу им поручили, а говорят, что не должны этим заниматься. Вот, например, госагентству окружающей среды еще полгода назад говорили об этом. ГРС тоже. Уровень коррупции в этом ведомстве увеличился в 6 раз. Надо постоянно проводить профилактику", - сказал Жээнбеков.

На это директор Гослесхоза попытался оправдаться, заявив, что их план по демонтажу коррупции был утвержден только летом и стат-секретарь не очень понял свои задачи, с ним провели разъяснительную работу.

Жээнбеков ответил, что в следующий раз он выговором не отделается.