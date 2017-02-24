К росту экономики "на своих двоих". Прошел конкурс проектов по инвестициям

"Я инвестирую в Кыргызстан". Под таким названием сегодня прошел конкурс стартап проектов среди студентов вузов. Организатором мероприятия выступил Фонд по управлению государственным имуществом при правительстве. Главная задача мероприятия - научить молодежь разрабатывать собственные бизнес-идеи и программы по их исполнению.

"Сейчас очень много людей, которые взяли кредиты, займы, но не могут их правильно использовать, как следствие - тяжелое финансовое положение и неспособность вернуть эти долги. Финансовая грамотность среди молодых стартаперов - одна из главных наших задач. Ну и, конечно, проект "Я инвестирую в Кыргызстан" способствует патриотическому воспитанию будущих специалистов. Мы провели в 24 вузах обучающие тренинги, привлекли для этих целей специалистов. Обучали бизнес-планированию в течение шести дней. Были отобраны самые лучшие бизнес-проекты", - рассказал Чынгыз Макешев, председатель фонда развития предпринимательства

Сегодня на суд жюри было предоставлено 10 проектов, еще восемь рассмотрят в начале марта. Лучшие из лучших будут профинансированы за счет фонда госимущества.

"Сегодня в финале принимают участие 10 ребят из разных университетов, которым исполнилось восемнадцать лет. Проекты предоставлены самые разные. Бизнес-идеи затрагивают самые различные отрасли: земледелие, торговлю, сферу услуг. В зависимости от успешности и проработки того или иного проекта планируется их финансирование от 300 тысяч до миллиона сомов. Может, победителями станут все, а может, и один студент, мы пока этого не знаем", - сообщила руководитель проекта "Я инвестирую в КР" Зарема Исмаилова.

Жибек Бектенова студентка 3-го курса Академии государственного управления при президенте, но уже начала свою трудовую деятельность. Правда, не по специальности. Девушка занимается пошивом обуви. Любимому занятию и посвятила свой проект, который назвала "Мурас".

"Проект уже на начальном этапе. Я сама спроектировала и изготовила около 15 пар обуви. Работа, понятное дело, ручная. Главное требование моей бизнес-идеи - изготовление обуви только из сырья, материалов, которые производятся в Кыргызстане. В настоящий момент республика почти полностью зависит от импорта обуви из других стран. Я думаю, что таких проектов, как у меня, очень мало, или же их нет вовсе. Ручная работа плюс отобранные натуральные материалы (мех,кожа и т.д.) равняется качеству. Цены на такую обувку кусаться не будут, средняя цена 3-3,5 тысячи сомов за одну пару ", - обещает Жибек.

Предприниматели в составе жюри считают, что проведение подобных конкурсов в дальнейшем принесет лишь пользу экономике страны.

"Основной ресурс Кыргызстана в плане экономики - это не нефть и газ или полезные ископаемые, а человеческий ресурс. Если мы хотим развивать экономику, то вкладывать силы и средства необходимо именно в людей. Молодые стартаперы выдвинули действительно очень хорошие идеи, с дальнейшими планами их потенциального развития. Я считаю, что в целом для Кыргызстана такие проекты, как "Я инвестирую в Кыргызстан", необходимы", - заключает один из членов жюри, предприниматель Айдар Орозбаев.