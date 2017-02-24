Президент Пакистана: Проект CASA-1000 очень важен для нас

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Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Исламской Республике Пакистан Эрик Бейшембиев вручил Верительные грамоты президенту ИРП Мамнуну Хуссейну. Встреча состоялась в президентском дворце "Айванэ-Садр". Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

После протокольной церемонии вручения, стороны обсуди основные вопросы двустороннего сотрудничества.

В частности, отмечая значимое место Кыргызстана в системе регионального сотрудничества, М. Хуссейн подчеркнул важность для Пакистана скорейшей реализации энергетического проекта CASA-1000.

Приветствуя назначение нового дипломата, глава государства выразил надежду на улучшение торгово-экономических связей, которые в настоящее время не отвечают потенциалу обоих государств.

В свою очередь, Бейшембиев подтвердил стремление Кыргызстана в наращивании сотрудничества с Пакистаном по всем направлениям. Свидетельством тому кыргызский посол назвал успешное проведение в январе в г. Исламабаде 3-го заседания кыргызско-пакистанской межправительственной комиссии, предстоящее участие Кыргызстана в работе 13-го Саммита Организации экономического сотрудничества в г. Исламабаде, а также запланированное в мае в г. Бишкеке 1-го Бизнес форума с участием представителей деловых кругов двух стран.

Пользуясь случаем, посол пригласил президента ИРП принять участие в Глобальном саммите по сохранению снежного барса в Кыргызстане.

Отмечая сложную ситуацию в Афганистане и системе региональной безопасности в целом, дипломат особо подчеркнул важность развития сотрудничества между компетентными органами Кыргызстана и Пакистана в целях противодействия распространению терроризма и радикализма в регионе.

URL: http://www.vb.kg/355878
Теги:
МИД, Пакистан, Кыргызстан
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