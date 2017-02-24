Зимние Азиатские игры: хоккеисты КР поборются за золото в своем дивизионе

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Гулиза Авазова

Сборная Кыргызстана по хоккею вышла в финал турнира во втором дивизионе в рамках зимних Азиатских игр в Саппоро (Япония).

Как сообщает официальный сайт состязаний, сегодня, 24 февраля, свой заключительный матч в рамках игр группового этапа кыргызстанцы сыграли со сборной Катара. В первом периоде кыргызстанцы забили две шайбы в ворота соперников, а во втором было забито 4 безответных гола - 6:0.

В заключительном периоде кыргызстанцы сумели забить две шайбы, однако вместе с этим пропустили столько же в свои ворота. Пропущенные голы не повлияли на итог игры и сборная Кыргызстана одержала победу со счетом 7:2.

Напомним, на Зимних играх-2017 сборная Кыргызстана играет во втором дивизионе, где за малый комплект медалей борются 10 команд, поделенных на две группы. Кыргызстан играет в группе "А" наряду со сборными Катара, Филиппин и Независимых олимпийских атлетов. В группе "В" выступают Малайзия, Макао, Туркменистан и Индонезия.

Отметим, ранее сборная Кыргызстана встретилась с командой Независимых олимпийских атлетов (Кувейт), которая выступает под флагом МОК. В этом матче они добились победы со счетом 5:0. Во втором матче была повержена сборная Филиппин со счетом 10:5.

Заняв первое место в группе "А", сборная Кыргызстана вышла в финал и сыграет за малое золото Зимних игр-2017 с Туркменистаном. Финальный матч этого дивизиона пройдет 26 февраля.

URL: http://www.vb.kg/355889
Теги:
Азиатские игры, турнир, хоккей
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