Толпа пыталась прорваться в здание ГКНБ через кордон милиции

Сегодня, 24 февраля, митингующие возле здания ГКНБ люди намеревались прорваться в здание Госкомитета.

Толпа попыталась пройти через кордон милиции. Однако сотрудникам правоохранительных органов удалось удержать людей. Экс-депутат парламента от фракции "Ата Мекен" Асия Сасыкбаева стучалась в ворота госкомитета, требуя пропустить ее к Алмамбету Шыкмаматову, либо выпустить его с допроса.

Отметим, что милиция усилила охрану общественного порядка, прислав подкрепление. Тем временем Шыкмаматов продолжает находиться в здании Госкомитета.

19.10 Митингующие вновь пытались прорваться в здание ГКНБ через кордон милиции. Помимо свободы Шыкмаматову они требуют, чтобы к ним вышел глава Госкомитета Абдиль Сегизбаев.

19.46 Между митингующими и милиционерами произошла драка. В связи с чем нескольких сторонников Шыкмаматова могут задержать.

Потасовка произошла, когда сторонники Шыкмаматова в очередной раз пытались прорваться в здание ГКНБ.

19.51 Алмамбета Шыкмаматова выпустили из здания ГКНБ Толпа митингующих встретила его ликованием. Люди подхватили депутата и подкидывали его на руках.

Шыкмаматов заявил, что надеется на то, что следствие будет проводиться справедливо и призвал своих сторонников не нарушать общественный порядок. Сам он, по его словам, никогда не нарушал закон.

"Как показывает история, никогда заказные уголовные дела не получится довести довести до конца. Поэтому мы не сломаемся. Демократия победит"