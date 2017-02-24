Толпа пыталась прорваться в здание ГКНБ через кордон милиции

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Аида Джумашева

Сегодня, 24 февраля, митингующие возле здания ГКНБ люди намеревались прорваться в здание Госкомитета.

Толпа попыталась пройти через кордон милиции. Однако сотрудникам правоохранительных органов удалось удержать людей. Экс-депутат парламента от фракции "Ата Мекен" Асия Сасыкбаева стучалась в ворота госкомитета, требуя пропустить ее к Алмамбету Шыкмаматову, либо выпустить его с допроса.

Отметим, что милиция усилила охрану общественного порядка, прислав подкрепление. Тем временем Шыкмаматов продолжает находиться в здании Госкомитета.

19.10 Митингующие вновь пытались прорваться в здание ГКНБ через кордон милиции. Помимо свободы Шыкмаматову они требуют, чтобы к ним вышел глава Госкомитета Абдиль Сегизбаев.

19.46 Между митингующими и милиционерами произошла драка. В связи с чем нескольких сторонников Шыкмаматова могут задержать.

Потасовка произошла, когда сторонники Шыкмаматова в очередной раз пытались прорваться в здание ГКНБ.

19.51 Алмамбета Шыкмаматова выпустили из здания ГКНБ Толпа митингующих встретила его ликованием. Люди подхватили депутата и подкидывали его на руках.

Шыкмаматов заявил, что надеется на то, что следствие будет проводиться справедливо и призвал своих сторонников не нарушать общественный порядок. Сам он, по его словам, никогда не нарушал закон.

"Как показывает история, никогда заказные уголовные дела не получится довести довести до конца. Поэтому мы не сломаемся. Демократия победит"

URL: http://www.vb.kg/355890
Теги:
Асия Сасыкбаева, ГКНБ, митинг
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Комментарии
Инна Хван
24.02.2017, 17:18
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Комментариев: 125

Типа ОБОН закон не писан что-ли? Не бояться что за вот эти их "прорывы" их могут запросто на 15 суток

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Радик Давыдов
24.02.2017, 17:27
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Плюсов: 87
Минусов: 39
Комментариев: 156

капец блин. нахрена туда ломиться? рискуя оказаться там уже в качестве задержанного, причем вполне справедливо задержанного. и эксдепутатша это ради чего долбилась? Шыкмаматов там с адвокатом, зачем кто-то еще? когда Салянову допрашивали тоже истерили также, ну ниче, допросили и отпустили же. погоду хорошую почуяли блин, был бы мороз со снегом сегодня хрен бы они там торчали весь день

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Mark Evseev
24.02.2017, 17:34
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Комментариев: 6

Ата-Мекеновские требовали отставки Сегизбаева.  Интересная логика.  Своё авто продал государству Шыкмаматов, а в отставку главу гэбни?.)))))

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Айна Азатбековна
24.02.2017, 18:00
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Комментариев: 7

Экс-депутат парламента от фракции "Ата Мекен" Асия Сасыкбаева стучалась в ворота госкомитета

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вот лучше бы она за сыном своим смотрела бы, он у нее наркоман, пыталась бы до него достучаться

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тумар
24.02.2017, 18:01

Надоели, ата мекеновцы.

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Боки
24.02.2017, 19:43

Вперёд народ не бойтесь за вами ещё миллионы людей,эти сволочи псы Алкаша надоели не отступать и не сдаваться.

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