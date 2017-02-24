Аида Салянова: Нас хотят не арестовать, а запугать

Сегодня, 24 февраля, возле здания ГКНБ проходит митинг в поддержку депутата парламента от фракции "Ата Мекен" Алмамбета Шыкмаматова и других политических заключенных.

Участники акции протеста требуют выпустить парламентария из здания Госкомитета, где его допрашивают несколько часов.

В рамках митинга выступила депутат парламента от фракции "Ата Мекен" Аида Салянова.

По ее словам, уголовные дела против оппозиции начали возбуждать после референдума.

"Общество выходило против поправок, некоторые депутаты тоже вышли против. И теперь потихоньку идут политические гонения. И очередь дошла сегодня до Алмамбета Насыркановича. Обвинение говорит, что он незаконно приобрел автомобиль будучи аудитором Счетной палаты. Одновременно с этим якобы Алмамбет Насырканович купил машину своей жене. Для того чтобы предъявить такое обвинение нужно, чтобы Шыкмаматов был хотя бы руководителем Счетной палаты или председателем тендерной комиссии. Однако ни тем, ни другим он не был. Это обвинение вызывает смех. Это политическое гонение. Последние месяцы мы давали интервью о незаконных действиях властей. Пусть даже арестуют, мы не боимся. Нам нужно только справедливая оценка общества. Да никто и не хочет закрывать нас, нас просто хотят запугать", - сказала Салянова.