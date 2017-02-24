Аида Салянова: Нас хотят не арестовать, а запугать

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Аида Джумашева

Сегодня, 24 февраля, возле здания ГКНБ проходит митинг в поддержку депутата парламента от фракции "Ата Мекен" Алмамбета Шыкмаматова и других политических заключенных.

Участники акции протеста требуют выпустить парламентария из здания Госкомитета, где его допрашивают несколько часов.

В рамках митинга выступила депутат парламента от фракции "Ата Мекен" Аида Салянова.

По ее словам, уголовные дела против оппозиции начали возбуждать после референдума.

"Общество выходило против поправок, некоторые депутаты тоже вышли против. И теперь потихоньку идут политические гонения. И очередь дошла сегодня до Алмамбета Насыркановича. Обвинение говорит, что он незаконно приобрел автомобиль будучи аудитором Счетной палаты. Одновременно с этим якобы Алмамбет Насырканович купил машину своей жене. Для того чтобы предъявить такое обвинение нужно, чтобы Шыкмаматов был хотя бы руководителем Счетной палаты или председателем тендерной комиссии. Однако ни тем, ни другим он не был. Это обвинение вызывает смех. Это политическое гонение. Последние месяцы мы давали интервью о незаконных действиях властей. Пусть даже арестуют, мы не боимся. Нам нужно только справедливая оценка общества. Да никто и не хочет закрывать нас, нас просто хотят запугать", - сказала Салянова.

URL: http://www.vb.kg/355893
Теги:
Аида Салянова, Алмамбет Шыкмаматов, митинг
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Комментарии
Айна Азатбековна
24.02.2017, 19:32
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Минусов: 0
Комментариев: 7

Угу зачем арестовывать за их преступления, ведь они такие милые и пушистые, и чисто из жалости Салянова продлила лицензию Елисееву и Шыкмаматов чисто от души продал машину жены счетной палате по завышенной цене и мародер Теке мародерил чисто из Робин Гудовских чувств

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Айбек Бактыбеков
24.02.2017, 19:42
Карма: +3
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Плюсов: 3
Минусов: 0
Комментариев: 9

Да кому они нужны?! Если есть нарушения закона, то должны отвечать перед законом, несмотря на принадлежность партии и региону!! 

А на счет Саляновой, то пусть сперва ее брат который убежал из страны ответит на вопросы следователей по делу об убийстве Камилв Дуйшебаевой! 

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ю
24.02.2017, 19:59

Салянова зараза пусть заткнётся лучше и не будоражит людей,а эти шестёрки продажные которые за 500сом. маму родную продадут погоду не сделают.МВД в конце концов вы когда уже начнёте жёстко подавлять эти митинги продажной молодёжи и тунеядцев???

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