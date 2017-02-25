В ЮАР манифестанты призывают выгнать иностранцев из страны

Выгнать иностранцев из ЮАР – с таким призывом манифестанты вышли на улицы Претории. Участники акции уверены, что мигранты отбирают рабочие места у граждан стран, где уровень безработицы составляет 25 процентов. Кроме того, демонстранты обвиняют приезжих в том, что из-за них растет уровень преступности. Акции переросли в беспорядки. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и резиновые пули, сообщает Евроньюс.

"Предполагалось, что для них будет создан лагерь. Но всё получилось иначе. Они повсюду. Какое будущее ждет наших детей?" – говорит участник акции.

В это же время на акцию собрались и мигранты, обеспокоенные недавними нападениями на их дома и принадлежащие им магазины. Многие вооружились камнями и дубинками.

"Мы не воюем. Мы здесь не для этого. Но мы готовы защищать нашу собственность", – заявляет один из мигрантов.

Somali migrants armed with rocks and sticks march in the Marabastad neighbourhood in Pretoria, South Africa. Photo @mlongari pic.twitter.com/59TAtgUDrf — Aurelia BAILLY (@AureliaBAILLY) 24 февраля 2017 г.

Население ЮАР составляет около 50 миллионов человек. При этом в стране проживает порядка 5 миллионов иностранцев. В прошлом году было депортировано больше 30 тысяч нелегальных мигрантов.

За последние дни в Претории были ограблены или подожжены больше двадцати торговых лавок, принадлежащих гражданам Нигерии и Пакистана. По мнению нападавших, в этих магазинах устроены публичные дома и наркопритоны.