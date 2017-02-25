Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против Омурбека Текебаева

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ВБ

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении депутата Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева по статьям "Мошенничество" и "Коррупция" Уголовного кодекса КР. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Как уточняется, уголовное дело возбуждено по результатам рассмотрения поступивших из ГКНБ материалов.

В Госкомитет с письменным заявлением о привлечении к ответственности Текебаева обратился владелец ряда телекоммуникационных компаний России Л.Маевский.

В своем заявлении он указал, что в 2010 году Текебаев, будучи заместителем председателя Временного Правительства КР, получил от него один $1 млн, взяв на себя обязательства по созданию для Л.Маевского преференций: на первоначальном этапе - допуску его к управлению ЗАО "Альфа Телеком", а в последующем - продажей ему акций данной сотовой компании за "откат" в размере от 10 до 15 процентов от общей суммы реализации и оказанием политического покровительства.

Свои обязательства Текебаев так и не исполнил, а полученные денежные средства возвращать отказался, угрожая физической расправой в случае предъявления каких-либо требований и распространения информации о состоявшемся факте.

Таким образом, Л.Маевский практически подтвердил ранее неоднократно публично приведенные доводы экс-депутата Жогорку Кенеша, бывшего члена политической партии "Ата Мекен" Омурбека Абдрахманова, а также представителя компании "Пенвел" Раушан Рыкуновой о причастности Текебаева и ряда других приближенных ему лиц к различного рода незаконным действиям и манипуляциям, связанным с акциями ЗАО "Альфа Телеком" и обогащению за этот счет.

Тем самым, Омурбек Текебаев, занимая ответственное должностное положение в органах государственной власти, в противоправной устойчивой связи с другими лицами посягнул на общественные отношения, обеспечивающие авторитет и репутацию государственной службы, уважение и доверие к ней со стороны населения Кыргызстана, а также законную деятельность государственного аппарата, создав угрозу интересам общества и государства. Кроме того, войдя в доверие к отдельному гражданину, путем обмана завладел его денежными средствами в особо крупном размере.

Расследование уголовного дела поручено следственному управлению ГКНБ, которым начато расследование.

URL: http://www.vb.kg/355926
Теги:
Генеральная прокуратура, Омурбек Текебаев
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Комментарии
Доктор Сальватор
25.02.2017, 23:12
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Надеюсь все варианты просчитаны. А то за границей нынче он. Получит статус беженца и трахнет иском по Республике раза на два-три более своих капиталов. Не дай Бог.

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