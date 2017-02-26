Текебаев на допросе в ГКНБ. Каныбека Иманалиева допросили и отпустили

Лидер фракции "Ата Мекен" Омурбек Текебаев находится на допросе в ГКНБ. Об этом сегодня, 26 февраля, "ВБ" сообщила его коллега Наталья Никитенко.

По ее словам, парламентария задержали сотрудники ГКНБ сразу по прилету. В настоящий момент он находится в здании Госкомитета.

Помимо этого правоохранительные органы задержали и члена фракции "Ата Мекен" Каныбека Иманалиева, которого в настоящий момент выпустили из здания.

"Иманалиев вместе с другими членами партии поехал в аэропорт поскольку поступила информация о задержании лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева. Само здание аэропорта было оцеплено, туда никого не пускали. Иманалиев стоял на улице, не загораживая проезжую часть. Его схватили и увезли на автобусе с другими людьми", - сказала Никитенко.

Как сообщил "ВБ" сам Иманалиев, сотрудники силовых структур задержали его возле аэропорта "Манас".

Задержан также журналист радио "Свобода" Уланбек Эгизбаев.

"Никаких объяснений не последовало. Никто ничего не сказал. Вместе со мной задержали и порядка 10-15 ребят - членов нашей партии", - сказал Иманалиев.

Напомним, что в отношении лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Коррупция" Уголовного кодекса.