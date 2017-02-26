Дуйшонкул Чотонов водворен в ИВС СИЗО ГКНБ

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Наталья Ли

Экс-депутат и бывший глава МЧС при Временном правительстве Дуйшонкул Чотонов на 48 часов водворен в ИВС СИЗО ГКНБ. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Госкомитета.

Чотонов был задержан по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ст.303 ч.1 (коррупция) и ст. 166 ч.4 п.п.2 и 3 (мошенничество)  УК КР.

Сообщается, что сегодня 26 февраля его доставили в ГКНБ для проведения следственных действий.

Напомним, 25 февраля Генеральная прокуратура в отношении лидера фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и других лиц возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.303 ч.1 (коррупция) и ст. 166 ч.4 п.п.2 и 3 (мошенничество) Уголовного кодекса Кыргызской Республики, расследование которого в тот же день поручено Следственному управлению ГКНБ Кыргызской Республики.

URL: http://www.vb.kg/355956
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