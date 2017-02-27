Экс-премьер прокомментировал арест Текебаева (Видео)

В социальных сетях распространили видеообращение экс-премьер-министра Темира Сариева по поводу задержания лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева.

"Обвинения очень серьезные. Никто не должен чинить препятствия проведению необходимых действий, в этом заинтересован прежде всего он сам. Вместе с тем стоит отметить, что прозвучавшие обвинения требуют подтверждения. Конституция гарантирует презумпцию невиновности, и только объективное расследование в суде может дать окончательный ответ. Текебаев - политик с многолетним стажем. Последние несколько месяцев он находился в жесткой конфронтации с президентом Атамбаевым. Поэтому выдвинутые обвинения и задержание Текебаева, хотим мы того или нет, имеют политическую окраску.

Обращаюсь к президенту Атамбаеву.

Алмазбек Шаршенович, вы президент страны, и прежде всего вы заинтересованы в сохранении и стабильности в обществе. Надеюсь и призываю вас к тому, чтобы стабильность в стране не была нарушена", - заявил Темир Сариев.