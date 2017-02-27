Экс-премьер прокомментировал арест Текебаева (Видео)

116  0
Алексей Тимаев

В социальных сетях распространили видеообращение экс-премьер-министра Темира Сариева по поводу задержания лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева.

"Обвинения очень серьезные. Никто не должен чинить препятствия проведению необходимых действий, в этом заинтересован прежде всего он сам. Вместе с тем стоит отметить, что прозвучавшие обвинения требуют подтверждения. Конституция гарантирует презумпцию невиновности, и только объективное расследование в суде может дать окончательный ответ. Текебаев - политик с многолетним стажем. Последние несколько месяцев он находился в жесткой конфронтации с президентом Атамбаевым. Поэтому выдвинутые обвинения и задержание Текебаева, хотим мы того или нет, имеют политическую окраску.

Обращаюсь к президенту Атамбаеву.

Алмазбек Шаршенович, вы президент страны, и прежде всего вы заинтересованы в сохранении и стабильности в обществе. Надеюсь и призываю вас к тому, чтобы стабильность в стране не была нарушена", - заявил Темир Сариев.

URL: http://www.vb.kg/355957
Теги:
Конституция, социальные сети, суд
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  