Сотрудник Академии МВД поймал вора за штаны. Подвиг украли коллеги

В торговом комплексе "Ак-Суу" 22 февраля было совершено разбойное нападение на продавщицу. Преступники избили женщину и забрали 105 тысяч сомов из кассы. Женщина все же попыталась позвать на помощь. На крики откликнулись охранники из здания неподалеку, а также случайно оказавшийся поблизости преподаватель Академии МВД.

Одного злоумышленника догнали на улице Салиевой. Грабителя связали на месте, а за вторым пришлось бежать, рассказывает преподаватель Академии МВД Жакшылык Байтереков. По его словам, он подъехал к своим друзьям в район рынка "Таатан". Находясь вблизи от места преступления он с другом услышал крики женщины, просившей о помощи.

"Произошло разбойное нападение и грабители пытались скрыться с места происшествия. Мы за ними по горячим следам побежали и там же одного задержали. Он оказал физическое сопротивление, ударил меня в лицо. Ну а мы применили приемы самбо и скрутили его. После чего позвонили сотрудникам милиции", - говорит Байтереков.

Если первого преступника удалось задержать в 50 метрах от места происшествия, то его подельника пришлось долго преследовать. Как говорит Байтереков, злоумышленник пытался скрыться через дворы, но не смог. Его поймали за штаны, когда тот перелезал через забор. Камеры наружного наблюдения зафиксировали момент, когда сам Байтереков находился на крыше дома.

"Я, как сотрудник милиции, отреагировал на ЧП. Одного мы там же на месте задержали. А у второго с собой были похищенные деньги, мы преследовали его четыре улицы. Он пытался уйти через дворы, но в районе ул. Салиевой мы поймали его. Спрятавшись в одном из домов, он начал оказывать сопротивление, он думал, что я не сотрудник МВД, решил, что я муж или родственник избитой ими женщины. Когда я показал удостоверение, он уже успокоился", - говорит Байтереков.

Однако, как позже выяснилось, его заслугу в поимке преступников банально украли. В отчете Аламудунского РОВД указывается, что задержание произвел некий участковый.

"Мы только с моим другом двоих задержали, в Аламудунский РОВД доставили. А с утра выяснилось, что преступников задержали не мы, а другой какой-то участковый. У нас есть сводка и в ней уже указано, что участковый задержал, и теперь это как бы исправить невозможно", - сказал Байтереков.

Таким образом, участковый решил получить поощрение со стороны своего начальства, предполагают участники задержания злоумышленников. Тем более грабители оказались опасными преступниками, за которыми числятся грабежи и убийство.

"Они хотели присвоить задержание себе - как будто это их сотрудник РОВД провел задержание. Дело в том, что преподаватель академии МВД совместно со службой безопасности догнали грабителей и отвезли в Аламудунский РОВД. А там начали присваивать себе задержание, просто для них - это лишние значки и повышение звания. Поймать особо опасных преступников для них - это большой плюс. Но ведь они же ничего не делали", - возмутился друг преподавателя академии МВД Данияр Мукамбетов.