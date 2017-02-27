СДПК против проведения внеочередной сессии Жогорку Кенеша

212  0
Гулиза Авазова

"Я разговаривал и советовался с многими депутатами, и большинство из них считают, что нет смысла проводить внеочередную сессию Жогорку Кенеша," - заявил сегодня, 27 февраля, лидер фракции СДПК Иса Омуркулов.

Он отметил, что внеочередное пленарное заседание может оказать давление на ход следственных мероприятий. "И так уже завтра-послезавтра будет сессия. Вместе с тем, я считаю, что все должно проходить объективно, не должны быть нарушены права человека и условия содержания", - добавил Омуркулов.

Лидер СДПК добавил, что депутаты против внеочередной сессии, и Омуркулов выражает их мнения. "Нельзя эмоционально решать эти вопросы", - заключил он.

Отметим, заседание Жогорку Кенеша состоится в среду, 1 марта.

URL: http://www.vb.kg/355990
Теги:
ГКНБ, Иса Омуркулов, Омурбек Текебаев
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  