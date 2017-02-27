СДПК против проведения внеочередной сессии Жогорку Кенеша

"Я разговаривал и советовался с многими депутатами, и большинство из них считают, что нет смысла проводить внеочередную сессию Жогорку Кенеша," - заявил сегодня, 27 февраля, лидер фракции СДПК Иса Омуркулов.

Он отметил, что внеочередное пленарное заседание может оказать давление на ход следственных мероприятий. "И так уже завтра-послезавтра будет сессия. Вместе с тем, я считаю, что все должно проходить объективно, не должны быть нарушены права человека и условия содержания", - добавил Омуркулов.

Лидер СДПК добавил, что депутаты против внеочередной сессии, и Омуркулов выражает их мнения. "Нельзя эмоционально решать эти вопросы", - заключил он.

Отметим, заседание Жогорку Кенеша состоится в среду, 1 марта.