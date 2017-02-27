Продление визы от руки и вылет по паспорту брата пресекли в аэропорту

201  0
Родион Решетов

Сотрудники государственной пограничной службы на КПП аэропорта "Манас" задержали нарушителей государственной границы. При оформлении рейса по маршруту Бишкек - Стамбул была задержана гражданка Израиля, 1974 г.р., с двумя детьми 2010-го и 2016 года рождения (оба граждане Израиля).

В документах данных лиц были обнаружены признаки частичной подделки документов. В визах были исправлены сроки ее действия. Кроме того, был задержан еще один пассажир. Им оказался гражданин Кыргызстана А.А., 1984 г.р., он пытался вылететь в Москву. При регистрации он предъявил пограничникам заграничный паспорт, принадлежащий другому гражданину, сообщает пресс-служба ГПС КР.

"У гражданки Израиля были исправления сроков действия визы. Мы только выявили факт нарушения, выяснением обстоятельств теперь будут заниматься в ГКНБ. В отношении мужчины - он был немного похож на фото из паспорта. Но как показывает практика, этим пользуются трудовые мигранты, которые находятся в черном списке. Причины могут быть различными, возможно, этому мужчине вообще нельзя было покидать страну", - сообщила сотрудник пресс-службы ГПС КР Сажира Чоколоева.

После оформления соответствующих документов задержанные были переданы сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.

URL: http://www.vb.kg/355995
Теги:
аэропорт, ГКНБ, Погранслужба
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  