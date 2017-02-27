Продление визы от руки и вылет по паспорту брата пресекли в аэропорту

Сотрудники государственной пограничной службы на КПП аэропорта "Манас" задержали нарушителей государственной границы. При оформлении рейса по маршруту Бишкек - Стамбул была задержана гражданка Израиля, 1974 г.р., с двумя детьми 2010-го и 2016 года рождения (оба граждане Израиля).

В документах данных лиц были обнаружены признаки частичной подделки документов. В визах были исправлены сроки ее действия. Кроме того, был задержан еще один пассажир. Им оказался гражданин Кыргызстана А.А., 1984 г.р., он пытался вылететь в Москву. При регистрации он предъявил пограничникам заграничный паспорт, принадлежащий другому гражданину, сообщает пресс-служба ГПС КР.

"У гражданки Израиля были исправления сроков действия визы. Мы только выявили факт нарушения, выяснением обстоятельств теперь будут заниматься в ГКНБ. В отношении мужчины - он был немного похож на фото из паспорта. Но как показывает практика, этим пользуются трудовые мигранты, которые находятся в черном списке. Причины могут быть различными, возможно, этому мужчине вообще нельзя было покидать страну", - сообщила сотрудник пресс-службы ГПС КР Сажира Чоколоева.

После оформления соответствующих документов задержанные были переданы сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.