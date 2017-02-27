Омбудсмен: Призываю власти и оппозицию не накалять ситуацию в год выборов

"Я призываю власть и оппозиционные силы не накалять ситуацию в стране в год, когда предстоят президентские выборы", - такое заявление распространил омбудсмен КР Кубат Оторбаев.

В сообщении говорится, что Омурбек Текебаев не скрывался от следствия. Исходя из этого, можно сделать вывод, что действия по задержанию лидера оппозиции являются несоизмеримыми в данной ситуации.

Главный правозащитник страны также подчеркнул, что во время ареста Текебаева были задержаны и несколько гражданских активистов и журналистов, что недопустимо в демократическом и правовом государстве.

"В то же время я как омбудсмен КР на стороне законности и поддерживаю курс президента Кыргызской Республики Атамбаева в борьбе с коррупцией, и виновные должны понести наказание строго в рамках законодательства в результате справедливых и объективных судебных разбирательствах," - говорится в заявлении.

При этом акыйкатчы призвал власть и оппозиционные силы не накалять ситуацию в канун президентских выборов.

"Сами выборы – это и есть напряженные взаимоотношения разных политических сил, и попирание прав и свобод человека, в том числе членов оппозиции и их сторонников, безусловно, негативно влияет на мирную передачу власти очередному главе государства", - заключил Оторбаев.