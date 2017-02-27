Жээнбеков: Скоро кыргызский текстиль пойдет на экспорт

В Кыргызстане появится "Технополис", он позволит создать благоприятные условия для развития экспорта текстильного и швейного производства. Об этом на рабочем совещании заявил Сооронбай Жээнбеков. Он отметил, что на данный момент практически решен вопрос с выделением производственного участка под проектирование "Технополиса" в городе Бишкек и на территории Чуйской области.

"Текстильное и швейное производства являются одним из крупных в отечественной экономике. В общем объеме промышленности страны удельный вес текстильного и швейного производства составляет более 3%. Данная отрасль является социально ориентированным и ресурсоемким в плане использования рабочей силы, что способствует обеспечению занятости населения. На сегодняшний день в отрасли работают более 150 тысяч человек", - подчеркнул Жээнбеков.

Стоит отметить, "Технополис" - это аналог свободных экономических зон. На выделенных двух территориях предприниматели будут осуществлять свою деятельность по облегченным условиям налогообложения.

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков поручил соответствующим государственным органам и полпреду в Чуйской области ускорить реализацию проекта "Технополис". Отметим, что уже выделены два участка в Жайылском районе Чуйской области и в городе Токмак.

Ожидается, что это позволит обеспечить около 15 тысяч человек новыми рабочими местами.