Оппозиционный плач по Текебаеву

Развитие событий в минувшее воскресенье подтвердило высказывавшиеся ранее прогнозы, что из наиболее влиятельных политиков в стране (они же кандидаты в будущие президенты) под лозунгом "Свободу арестованному Текебаеву!" не подпишется никто. И это не случайно.

Высказались по такому актуальному поводу, конечно, они все, но никто освобождения Омурбека Чиркешовича не требовал. Наиболее раздраженно звучал комментарий Бакыта Торобаева, что неудивительно. На прошедших выборах в Бишкекский городской кенеш Текебаев делал публичное заявление в поддержку его партии "Онугуу-Прогресс", и, видимо, Бакыт Эргешович рассчитывал на помощь "Ата Мекена" и в будущей президентской гонке. Но даже Торобаев не оспаривал в принципе законность возбуждения уголовного дела против лидера "Ата Мекена", а только утверждал, что обошлись с Текебаевым "слишком жестко", взяв под арест – он, мол, не собирался бежать.

Здесь, правда, Торобаев попытался изобразить из себя очень наивного человека. Общеизвестно, что у Текебаева широкие связи в правоохранительной сфере (особенно в Генпрокуратуре, из которой не до конца вычистили сторонников Саляновой). И если бы он остался на свободе, то главной проблемой следственной группы было бы вовсе не его возможное бегство. Но у Текебаева было бы много возможностей по разваливанию дела, запугиванию свидетелей и т.д.

Омурбек Бабанов и Темир Сариев, не сговариваясь, выступили практически в унисон: мол, ничего страшного, все штатно, но главное, чтобы в ходе следствия и суда полностью соблюдалась законность. Виновен или не виновен Текебаев, мы не в курсе, обвинения серьезные, пусть суд разбирается. Ну а кто бы с этим спорил? Кстати говоря, показания против Текебаева российского бизнесмена Маевского показали в воскресенье по контролируемому Бабановым телеканалу НТС, что не может быть случайностью.

Таким образом, становится очевидным, что на старте избирательного марафона никому из "тяжеловесов" политический кризис в Кыргызстане, а тем более массовые беспорядки, не нужны. А нужно им за оставшиеся месяцы завершить подготовку к президентской гонке и показать избирателю "товар лицом".

Единственным заметным политиком, который безусловно высказался в поддержку Текебаева, стала бывший президент переходного периода Роза Отунбаева. В воскресенье она выступила на немногочисленном митинге "Ата Мекена" у здания ГКНБ, призывая защитить "революционера". Но как далеко она может зайти?

Хорошо известно, что в течение суток до победы апрельской революции 2010 года она находилась в состоянии истерики, пряталась у своих родственников. И только к вечеру, когда поражение Бакиева стало очевидным, Роза Исаковна взяла себя в руки и направилась в "серый дом", где тогда был Жогорку Кенеш, делить власть. Этот шок изгладился из ее памяти, она готова на повторение чего-то подобного? Очень сомнительно. К тому же, у нее нет и не было своей партии, а в обществе у нее очень узкий круг поддержки.

Политики калибром поменьше, вроде Равшана Жээнбекова, засветившиеся на митинге у ГКНБ в воскресенье, тем более из себя значительной силы не представляют. К слову сказать, дифирамбы в адрес Текебаева именно из уст Жээнбекова особенно смешны, учитывая, что в 2012 году его самого выгнали из парламентской фракции "Ата Мекена" как раз из-за конфликта с партийным вождем.

Азимбек "Бульдозер" Бекназаров свою позицию пока не обозначил. Но он должен понимать, что в случае чего вопросы могут возникнуть у правоохранительных органов и к нему. Выражаясь языком Владимира Путина, "наураганили" в 2010 году отнюдь не только Текебаев с Дуйшоном Чотоновым, но и многие другие члены временного правительства.

Кстати, крайне любопытно, что группа атамекеновцев и сочувствующих никак не вспоминала на воскресном митинге арестованного по делу Текебаева Чотонова, и даже не могла объяснить журналистам, есть ли у него адвокат. Вместе с тем именно Чотонов может сыграть решающую роль в расследовании. Если он пойдет на сделку со следствием и даст чистосердечное признание в обмен на смягчение приговора, то Текебаев просто утонет. Какую позицию Чотонов выберет, станет ясно в ближайшие дни.

А пока в отношении поведения арестованного Текебаева озвучивают разные версии: кто-то пишет, что он от дачи показаний отказался, кто-то – будто его допрашивали 10 часов подряд. И что же, он все 10 часов упорно молчал, как красный партизан на допросе? Но ведь Текебаев – не коммунист, а социалист, если верить его словам. Хотя, в последнее время любые его слова начинают поневоле вызывать недоверие.