В полночь юридические лица, не сдавшие ЕНД, могут оказаться вне закона

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ВБ

Государственная налоговая служба напоминает, что сегодня, 28 февраля, истекает срок представления Единой налоговой декларации юридическими лицами. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

В связи с этим фискалы призывают все хозяйствующие субъекты, еще не представившие ЕНД, сделать это до полуночи.

Сегодня все территориальные налоговые органы будут принимать декларацию до 24.00 часов.

Напомним, что до 1 марта юридические лица должны отчитаться в ГНС о полученных за 2016 год доходах или представить иную информацию об экономической деятельности, объектах имущества и земельного участка. ЕНД обязаны сдать отечественные организации, крестьянские и фермерские хозяйства, иностранные организации, осуществляющие деятельность на территории Кыргызской Республики с образованием постоянного учреждения.

За несвоевременную подачу декларации грозит штраф в размере 5 тысяч сомов.

Подробную информацию можно получить по телефону 194 и на сайте www.sti.gov.kg.

URL: http://www.vb.kg/356038
Теги:
ГНС, налоги
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