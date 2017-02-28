Великобритания положила глаз на южное побережье Иссык-Куля

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Родион Решетов

В столицу прибыла торговая миссия Великобритании. Сегодня английские представители встретились с кыргызскими представителями.

В ходе обсуждения иностранные делегаты сообщили, что они определили свои интересы в некоторых отраслях. Это, в первую очередь, туризм, энергетика и IT-технологии.

По словам министра экономики КР Арзыбека Кожошева, пока говорить об успехе взаимоотношений рано. Впрочем, определенные продвижения уже есть. Так, в ходе круглого стола запланирована презентация выгодных проектов, представленных как Кыргызстаном, так и Великобританией, сообщил чиновник.

"К сожалению, пока похвастаться не чем, но есть неплохой потенциал. Ведь Великобритания - шестая страна в мире по объему экономики. И то, что их взгляд упал на Кыргызстан, это хороший показатель. Наша сторона предлагает 15 проектов в нескольких отраслях", - сказал Кожошев.

В свою очередь английская сторона отметила, что два направления их уже заинтересовали. В Кыргызстане насчитывается порядка 180 рек и многие из них позволяют устанавливать на них мини-ГЭС. И, конечно, еще одним приоритетным направление является туризм. По словам лидера торговой миссии Великобритании Найжла Питера, он курирует Кыргызстан уже 24 года и прекрасно знает все тонкости природы и людей.

"Я был во многих местах Кыргызстана, мне везде очень понравилось. Я даже ночевал в юрте. Мы считаем, что у вашей страны есть большой потенциал в энергетики, туризме и экотуризме. Нам очень понравилось южное побережье озера Иссык-Куль. Думаю, многим понравится отдохнуть, как на кочевье", - сказал Найжл Питер.

URL: http://www.vb.kg/356043
Теги:
Великобритания, инвестиции, Иссык-Кульская область, Минэкономики
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