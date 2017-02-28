Главы МВД России и Кыргызстана готовы сотрудничать по всем направлениям

137  0
ВБ

Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев прибыл сегодня ночью, 28 февраля, в город Бишкек. В столичном аэропорту российскую делегацию встретил министр внутренних дел КР Улан Исраилов.

Визит делегации МВД России приурочен к намеченному на сегодня официальному визиту в Кыргызскую Республику президента РФ Владимира Путина. Целью встречи стало обсуждение вопросов дальнейшего взаимодействия.

Министры внутренних дел двух государств обсудили вопросы сотрудничества в противодействии экстремизму, терроризму и нелегальной миграции, по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, а также перспективы международного сотрудничества и взаимодействия.

Обе стороны высоко оценили нынешний уровень двустороннего сотрудничества правоохранительных ведомств и высказали намерение на дальнейшее его развитие. На встрече отмечено, что дальнейшая работа будет плодотворной, направленной на развитие межгосударственных отношений, сотрудничество и активное взаимодействие органов внутренних дел двух стран.

URL: http://www.vb.kg/356052
Теги:
МВД, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  