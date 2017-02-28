Главы МВД России и Кыргызстана готовы сотрудничать по всем направлениям

Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев прибыл сегодня ночью, 28 февраля, в город Бишкек. В столичном аэропорту российскую делегацию встретил министр внутренних дел КР Улан Исраилов.

Визит делегации МВД России приурочен к намеченному на сегодня официальному визиту в Кыргызскую Республику президента РФ Владимира Путина. Целью встречи стало обсуждение вопросов дальнейшего взаимодействия.

Министры внутренних дел двух государств обсудили вопросы сотрудничества в противодействии экстремизму, терроризму и нелегальной миграции, по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, а также перспективы международного сотрудничества и взаимодействия.

Обе стороны высоко оценили нынешний уровень двустороннего сотрудничества правоохранительных ведомств и высказали намерение на дальнейшее его развитие. На встрече отмечено, что дальнейшая работа будет плодотворной, направленной на развитие межгосударственных отношений, сотрудничество и активное взаимодействие органов внутренних дел двух стран.