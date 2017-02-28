За шесть месяцев спортсмены Кыргызстана получат стипендии на 12,6 млн сомов

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Гулиза Авазова

За шесть месяцев спортсмены Кыргызстана получат стипендии на 12,6 млн сомов.

Согласно расчетам Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта, всего стипендию получат 256 спортсменов, которые поделены на семь категорий в соответствии с показанными результатами.

В высшей категории спортсмены получают ежемесячную стипендию в размере 45 тысяч сомов и на первое полугодие их всего 8 человек.

В первой категории стипендиатов входят 15 спортсменов и размер ежемесячных выплат составляет 25 тысяч сомов.

Помимо этого, 34 спортсмена будут получать по 15 тысяч, а 45 спортсменов по 8 тысяч сомов. Стипендии по 5 тыс. сомов будут выплачиваться 56 спортсменам, по 3 тыс. получат 30 человек. В последней категории стипендии выделяются по 2 тыс. сомов и их будут получать 64 спортсмена.

URL: http://www.vb.kg/356061
Теги:
Госагентство физкультуры и спорта, спорт, стипендия
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