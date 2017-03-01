198 кыргызов Малого Памира вылечили от респираторных инфекций

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Родион Решетов

В государственной службе миграции состоялась рабочая встреча с представителями фонда Ага Хана в лице Алтаав Хашам и Адылбека Исмаилова.

В ходе обсуждения были обговорены вопросы оказанной недавно помощи этническим кыргызам на Малом Памире, где некоторые погибли вследствие острых респираторных инфекций.

Узнав об этой ситуации, агентство организации Ага Хана по развитию и здравоохранению организовало поездку для оказания помощи пострадавшим.

Однако добраться до отдаленных общин в связи с обильным снегопадом было не так легко. С 24 по 29 января текущего года 198 этнических кыргызов, проживающих на Малом Памире прошли медицинские обследование. 11 взрослых получили рекомендации пройти специализированное лечение в ближайшей больнице, которая находится в Мургабском районе Таджикистана, так как им необходимо комплексное лечение и уход.

Стоит отметить, также были обнаружены заболевания вирусных инфекций верхних дыхательных путей, связанных с экстремальными погодными условиями. Основными недугами среди населения являются гастрит и тонзиллит, возникающие в результате плохого питания и сурового климата.

Для этих целей требуется более тесное взаимодействие с афганскими властями, для чего необходимо содействие МИД.

URL: http://www.vb.kg/356096
Теги:
здравоохранение, памирские кыргызы, МИД
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