Парламент одобрил безвизовый режим с Лаосом и Швейцарией для дипломатов

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Аида Джумашева

Сегодня, 1 марта, Жогорку Кенеш в третьем чтении одобрил норму, по которой устанавливается безвизовый режим с Лаосом для владельцев дипломатических и официальных/служебных паспортов.

Документ был подписан в Нью-Йорке в сентябре 2016 года.

Соглашение предусматривает освобождение от получения визы владельцам действительных дипломатических и официальных/служебных паспортов и позволяет находиться в стране до 30 (тридцати) дней со дня въезда.

Кроме того, парламентарии одобрили ратификацию соглашения между правительством КР и Швейцарией о взаимном освобождении от визы владельцев дипломатических паспортов, подписанного 20 сентября 2016 года.

Документом предусматривалось, что владельцы действительных национальных дипломатических паспортов освобождаются от требований на получение визы для въезда, выезда, транзита и пребывания на территории государства другой стороны до 90 (девяносто) дней.

URL: http://www.vb.kg/356124
Теги:
виза, парламент, Швейцария
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