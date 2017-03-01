Парламент одобрил безвизовый режим с Лаосом и Швейцарией для дипломатов

Сегодня, 1 марта, Жогорку Кенеш в третьем чтении одобрил норму, по которой устанавливается безвизовый режим с Лаосом для владельцев дипломатических и официальных/служебных паспортов.

Документ был подписан в Нью-Йорке в сентябре 2016 года.

Соглашение предусматривает освобождение от получения визы владельцам действительных дипломатических и официальных/служебных паспортов и позволяет находиться в стране до 30 (тридцати) дней со дня въезда.

Кроме того, парламентарии одобрили ратификацию соглашения между правительством КР и Швейцарией о взаимном освобождении от визы владельцев дипломатических паспортов, подписанного 20 сентября 2016 года.

Документом предусматривалось, что владельцы действительных национальных дипломатических паспортов освобождаются от требований на получение визы для въезда, выезда, транзита и пребывания на территории государства другой стороны до 90 (девяносто) дней.