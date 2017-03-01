ГКНБ: Если подтвердится вина Маевского, он будет нести ответственность

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Аида Джумашева

Сегодня, 1 марта, на заседании парламента депутат от фракции "Ата Мекен" Садык Шер-Нияз спросил у председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева о том, будет ли нести ответственность взяткодатель по делу Омурбека Текебаева.

"$1 млн - огромная сумма денег. Если одному высокопоставленному человеку предоставлена взятка, взяткодатель тоже должен нести ответственность перед законом", - сказал Шер-Нияз.

На это председатель ГКНБ ответил, что в отношении Текебаева возбуждено уголовное дело по статье "Коррупция". По его словам, был сговор между должностными лицами.

"Сейчас ведутся следственные действия. Если факт дачи взятки подтвердится, юридическая оценка будет дана", - ответил Сегизбаев.

Однако такой ответ не устроил парламентария. Он заявил, что по логике, если Госкомитет национальной безопасности узнает, что инвесторы приезжают, чтобы разграбить нашу страну, получается так, что взяткодатели выпроваживаются, а те люди, кто был спикером и депутатом, радел за демократию, задерживаются.

В свою очередь Сегизбаев попросил не поддаваться эмоциям. Он повторил, что в ходе следствия будет дана юридическая оценка его действиям.

URL: http://www.vb.kg/356132
Теги:
ГКНБ, Омурбек Текебаев, Садык Шер-Нияз
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