В аппарате президента вновь кадровые перестановки. Сменился руководитель

Алмазбек Атамбаев подписал Указ о назначении Ниязова Фарида Абилезимовича советником президента Кыргызской Республики, освободив от ранее занимаемой должности.

Другим же указом глава государства назначил Исакова Сапара Джумакадыровича руководителем аппарата президента КР. Эту должность как раз-таки и занимал Фарид Ниязов с 2015 года.

Сапар Исаков ранее был одним из заместителей аппарата президента и заведовал отделом внешней политики. 31 января текущего года Атамбаев назначил его первым заместителем руководителя аппарата президента.