В аппарате президента вновь кадровые перестановки. Сменился руководитель

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ВБ

Алмазбек Атамбаев подписал Указ о назначении Ниязова Фарида Абилезимовича советником президента Кыргызской Республики, освободив от ранее занимаемой должности.

Другим же указом глава государства назначил Исакова Сапара Джумакадыровича руководителем аппарата президента КР. Эту должность как раз-таки и занимал Фарид Ниязов с 2015 года.

Сапар Исаков ранее был одним из заместителей аппарата президента и заведовал отделом внешней политики. 31 января текущего года Атамбаев назначил его первым заместителем руководителя аппарата президента.

URL: http://www.vb.kg/356133
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Сапар Исаков, Фарид Ниязов
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