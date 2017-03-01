"Раскройка" экономики. Итоги и планы швейной промышленности

Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования КР отчитался сегодня, 1 марта, об итогах деятельности швейных предприятий и поделился планами развития отрасли на ближайшее будущее.

Проблемы экспорта и его учета

В ведомстве планируют в этом году разработать среднесрочную программу устойчивого развития промышленности до 2020 года. Техническая поддержка будет оказана по линии программы ООН с привлечением международных экспертов.

В 2016 году экспорт швейной продукции Кыргызстана составил 95,5 миллиона долларов США, сообщила сегодня начальник отдела легкой промышленности Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Фатима Садамкулова.

"Если до 2012 года швейное и текстильное производство развивалось, то в 2014-2015-м экспорт пошел на убыль. Мы экспортируем продукцию в Казахстан, Россию и объемы продаж зависят от покупательской способности потребителя. Финансовый кризис затронул всех. В РФ и РК в связи с падением курса национальной валюты, введенными санкциями покупательская способность снизилась, равно как и объем производства швейной и текстильной продукции", - констатирует Садамкулова.

В 2016 году были намечены темпы развития потенциала швейной и текстильной отрасли. Мощности предприятий стали вновь использоваться максимально, но появляется проблема дефицита кадров (швей).

Однако согласно статистике, в 2016 году происходит снижение экспорта швейной продукции по сравнению с аналогичным периодом 2015-го на 20%.

"Более 80% швейной продукции производится индивидуальными предпринимателями, которые работают на патентной основе, а значит, они не отчитываются перед Нацстаткомом по объемам и экспорту своей продукции. Нами принято решение по оптимизации учета объема производства продукции. В этом году швейные цеха загружены, заказы поступают из-за рубежа. И количество швейных цехов растет", - объясняет Садамкулова.

Международные "рисовки"

Для того чтобы швейная отрасль развивалась, необходимы комплексные меры, считает президент ассоциации "Легпром" Сапар Асанов. Необходимо создавать условия для предпринимателей для законного осуществления своей деятельности. Еще одна комплексная мера - продвижение продукции (маркетинг, открытие новых рынков сбыта).

"Сегодня наша продукция заняла свою нишу на рынках Центральной Азии, стратегическим остается рынок Российской Федерации. Для продвижения нашей продукции большое значение имеет участие наших производителей на международных выставках. На завтра намечено такое мероприятие. Во дворце спорта пройдет 9-я международная ярмарка "Индустрия моды: изделия и оборудования 2017",- сообщил президент ассоциации

Независимая "легенькая" промышленность

Большой прогресс достигнут в швейной отрасли уже в этом году. В январе была открыта фабрика трикотажного полотна, на данный момент в работе по производству кыргызской ткани задействовано 120 человек.

"Вся швейная отрасль сегодня зависит от импорта сырья. У нас же в КР имеются все условия для собственного производства. В 2015 году мы обратились со своими проектами в Российско–Кыргызский фонд развития. Нас подержали, выдали льготные кредиты и за 10 месяцев в Токмаке мы сумели построить современную по международным стандартам фабрику по производству трикотажного полотна", - рассказал глава фабрики Чыгынбек Ажибеков.