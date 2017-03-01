Интерпол задержал в Москве банкира Германа Цоя по требованию Кыргызстана

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Интерпол задержал в Москве банкира Германа Цоя по требованию Кыргызстана. Об этом сообщает Life.ru.

Основатель холдинга ГМС и банкир Герман Цой замешан в деле по мошенничеству.

Спецоперация прошла в центре Москвы 22 февраля в доме на улице Малая Полянка. Как выяснилось, мужчина долгое время находился в розыске за мошенничество. Правоохранители Кыргызстана ещё в 2014 году возбудили против Германа Цоя уголовное дело. С 2016 года он был объявлен в розыск.

В конце февраля оперативниками Интерпола Герман Цой был задержан и арестован, но после ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Вскоре он будет передан властям Кыргызстана.

Герман Цой является основателем холдинга ГМС - крупной компании по производству нефтегазового и энергетического оборудования. Кроме того, пойманный мужчина числится членом совета директоров "Экспобанка", бывшей "дочки" британского Barclays Bank.

URL: http://www.vb.kg/356164
Теги:
Россия
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