Депутат: Митинг возле посольства РФ может повлиять на госбезопасность КР

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Гулиза Авазова

28 февраля возле посольства России в Бишкеке прошел небольшой митинг. Об этом сообщил депутат Узарбек Жылкыбаев на заседании Жогорку Кенеша сегодня, 2 марта.

По его словам, эта акция протеста может повлиять на государственную безопасность и нужно поручить правоохранительным органам, чтобы те изучили данный вопрос.

"Уже несколько дней фотографии этого митинга обсуждают в соцсетях. Из-за таких мелочей могут быть большие проблемы", - добавил он.

Отметим, в начале недели около здания дипломатического представительства России митинговали сотрудники частной компании, которые требовали возврата здания в частную собственность. На акции протеста участники развернули плакаты, на которых говорилось о рейдерском захвате имущества. К российскому посольству были обращены лозунги о том, что "русские соотечественники просят помощи", а также заявления, что в Кыргызстане "ущемляют права русского населения".

URL: http://www.vb.kg/356191
Теги:
митинг, парламент
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