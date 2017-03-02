Регистрация на Общереспубликанское тестирование начнется с 6 марта

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Айдана Абдуваитова

Регистрация на Общереспубликанское тестирование начнется с 6 марта. Об этом сегодня, 2 марта, на пресс-конференции сообщила директор ЦООМО Инна Валькова.

Регистрация будет проходить с 6 марта по 6 апреля. Выпускники школ и абитуриенты, не поступившие в вузы в прошлые годы, должны зарегистрироваться в городских или районных отделах образования по месту проживания.

В этом году стоимость регистрационного взноса повысилась и составляет 320 сомов за основной и предметный тест. Повышение стоимости Валькова объяснила общим подорожанием сопровождающих услуг для организации тестирования.

"Стоимость выросла, но это зависит от того, что выросла стоимость типографских услуг, цены на бензин. Цены с 2014 года, когда была установлена стоимость в 260 сомов, существенно выросли", - сказала Валькова.

Само тестирование пройдет с 16 по 20 мая. Всего по республике будет организовано 130 тестовых центров.

Для подготовки к ОРТ ЦООМО предлагает онлайн-тест на сайте www.testing.kg и пробные компьютерные и бланочные тесты.

URL: http://www.vb.kg/356201
Теги:
абитуриент, школа
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