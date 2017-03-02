"Телефонный" террорист разыграл родственника, сообщив о бомбе в школе

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ВБ

Установлен и задержан "телефонный" террорист. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По ее данным, 1 марта в 15.26 в дежурную часть ОВД Ысык-Атинского района поступил звонок от охранника средней школы им. О. Ляйлиева села Кен-Булун, который сообщил о возможном заложенном взрывном устройстве на территории учебного заведения.

На место происшествия экстренно выехали сотрудники ГКНБ и МВД. В ходе осмотра школы и прилегающей территории каких-либо взрывных устройств и подозрительных предметов не обнаружено, после чего возобновлен учебный процесс школы.

В этот же день в ходе проведенных совместных ГКНБ и МВД КР оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан уроженец и житель Ыcык-Атинского района Ж.Э, 1969 г.р.

Установлено, что он хотел разыграть родственника, который работает охранником школы.

В настоящее время проводятся доследственные мероприятия.

URL: http://www.vb.kg/356219
Теги:
ГКНБ, телефонный террорист, Ысык-Атинский район
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