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В Узгене сошел еще один оползень. Жители вовремя покинули дома

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Айдана Абдуваитова

Вчера, 29 апреля, еще в одном селе Узгенского района сошедший оползень накрыл три дома. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В селе Курбу-Таш сельского округа Жалпак-Таш сошел оползень. Он накрыл три дома, которые находились на опасной зоне.

В ведомстве добавили, что ранее жители были предупреждены об угрожающей опасности и три дня назад покинули дома. Жертв и пострадавших нет.

Напомним в горных районах в связи с неустойчивой погодой сохраняется угроза схода оползня. МЧС предупреждает жителей, проживающих в зоне риска.

Вчера, 29 апреля, в селе Аюу Узгенского районе сошедший оползень накрыл 7 домов. Под завалами остались 24 человека, среди них 9 детей. На месте работают спасатели. Жителей с других опасных участков эвакуируют в безопасные места.

URL: http://www.vb.kg/359143
Теги:
МЧС, Узгенский район, оползень
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