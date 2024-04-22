Сулейман Мааханов: "Аалам Строй" строит с грубыми нарушениями

Житель Бишкека Сулейман Мааханов обращается к руководству страны с жалобой на строительную компанию "Аалам Строй". По его словам, стройкомпания ведет строительство с грубыми нарушениями. Об этом редакции vb.kg рассказал сам пострадавший.

"Уважаемое руководство страны, я вынужден обратиться через средства массовой информации, так не предпринимаются меры на мои заявления со стороны соответствующих служб касательно ущемления моих интересов строительной компанией "Аалам Строй", которая ведет строительные работы на пересечении улиц Рыскулова и Исанова без разрешительных документов. Я спрашивал, но никто не смог дать мне вразумительного документа. То есть они начали рыть котлован, не имея на это разрешения. В свете сегодняшних уголовных дел в отношении недоросовестных застройщиков, это дело должно быть интересно силовикам.

Кроме того, из-за незаконных действий стройкомпанией, в ближайшее время может обвалиться тротуар со стороны улицы Исанова, где могут пострадать ничего не подозревающие прохожие. Одни дыры чего стоят. Прошу обратить внимание на прилагаемое видео", - сказал Сулейман Мааханов.

Жителя Бишкека возмущает также и тот факт, что стройкомпания ведет строительство почти впритык к его дому.

"Согласно строительным нормам строительство должно вестись на расстоянии от моего дома не менее 8 метров. Вы сами видите на видео, что котлован вырыли почти впритык к моему дому. Где гарантия, что забор не рухнет, когда ливни пройдут? То есть это что за наплевательское отношение ко мне. Я прошу власти принять меры в отношении недобросовестных руководителей этой стройкомпании", - добавил он.