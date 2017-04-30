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Генсек ООН поддержал переговоры в Астане по урегулированию ситуации в Сирии

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Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил поддержку переговорам в Астане по урегулированию ситуации в Сирии на встрече в Нью-Йорке с министром иностранных дел Казахстана Кайратом Абдрахмановым.

Как сообщает RT со ссылкой на сайт телеканала "Хабар 24", в ходе встречи обсуждалась ситуация в сфере международной безопасности. В частности, министр проинформировал Генсека о ходе астанинского переговорного процесса по Сирии.

"Гутерриш выразил свою полную поддержку процессу, считая женевские и астанинские переговоры взаимодополняющими. Он также сообщил о своем решении принять участие в саммите ШОС и открытии выставки ЭКСПО-2017 в Астане 8 и 9 мая", - отмечается в сообщении.

Следующая встреча по Сирии запланирована в Астане на 3-4 мая. Встреча на уровне экспертов ожидается 2 мая. МИД Казахстана рассчитывает на участие представителей стран-гарантов (Россия, Иран, Турция), сирийского правительства и оппозиции.

URL: http://www.vb.kg/359157
Теги:
Казахстан, Сирия, ООН
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