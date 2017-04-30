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Оползень в Узгене. Из-под завалов извлекли тела двух девочек

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Айдана Абдуваитова

Сегодня, 30 апреля, спасатели извлекли тела двух девочек из-под завалов в селе Аюу Узгенского районе. Об этом сообщили в МЧС.

Поисковые работы на месте схода оползня в селе Аюу после кратковременного перерыва из-за града продолжаются. Примерно в 14.15 спасатели извлекли тела двух девочек Х.М., 2015 года рождения, и М.А., 2005 года рождения.

Поисковые работы ведут 400 человек.

Напомним, вчера, 29 апреля, около 07.20 утра в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области сошедший оползень накрыл семь жилых домов. По данным МЧС, один из домов был нежилым, в остальных шести домах находились 24 человека, среди них 9 детей.

Сейчас на месте работают около 400 человек. Это спасатели, сотрудники милиции, военнослужащие и добровольцы. Тела погибших еще не извлекли из-под завалов.

40 семей, которые проживают на оползнеопасном участке, былиэвакуированы.

Сегодня в республике объявлен день траура.

URL: http://www.vb.kg/359158
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