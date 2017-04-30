В Узгенском районе под угрозой погребения находятся четыре соцобъекта

В Узгенском районе Ошской области под завалами оползня могут оказаться четыре соцобъекта. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщили в МЧС.

По их данным, сегодня, 28 семей были переселены в безопасное место.

"До этого многие жители также были эвакуированы. В общей сложности в айыльном аймаке Жалпак-Таш 61 дом, 10 из которых накрыло землей, в результате сошедшего оползня. В настоящий момент под угрозой погребения остаются школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт и мечеть. Для местных жителей разбит палаточный лагерь", - сообщили в ведомстве.

Напомним, вчера, 29 апреля, около 07.20 утра в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области сошедший оползень накрыл семь жилых домов. По данным МЧС, один из домов был нежилым, в остальных шести домах находились 24 человека, среди них 9 детей.

40 семей, которые проживают на оползнеопасном участке, былиэвакуированы.

Вечером в тот же день в селе Курбу-Таш Узгенского района сошедший оползень накрыл три дома.

Сегодня в республике объявлен день траура.