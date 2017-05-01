В Туркменистане прошел День ахалтекинского коня

Туркменистан каждое последнее воскресенье апреля празднует День туркменского (ахалтекинского) коня, сообщают местные сми.

Главные мероприятия праздника прошли в Международном конноспортивном комплексе под Ашхабадом.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов победил на праздничных скачках в честь Дня туркменского скакуна. В состязании, помимо президента, приняли участие еще шесть всадников - по одному от каждой из пяти областей страны и города Ашхабада

Что касается состязаний по конкуру, проходивших на манеже Международного ахалтекинского конноспортивного комплекса, то здесь победителем стал скакун Алтынхан из Ахалтекинского конного комплекса президента Туркменистана. Жокей Р.Ходжанепесов, которому вручили Кубок и приз $20 тысяч.

Апрель в Туркменистане проходит под знаком празднования Дня туркменского коня. Прежде непримечательный, отраслевой праздник, благодаря усилиям знатока ахалтекинской породы лошадей, президента Гурбангулы Бердымухамедова, превратился в самый яркий и масштабный праздник страны, все больше привлекающий внимание иностранных гостей.

В Туркменистане ахалтекинских коней считают национальным достоянием. Не случайно, на государственном гербе Туркменистана изображен многолетний чемпион породы ахалтекинец Янардаг (Пылающая гора).