Тревожно не только на юге, но и на севере республики из-за разлива реки Чу

1 мая министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов осмотрел берегоукрепительные работы на реке Чу. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

В ходе поездки глава чрезвычайного ведомства посетил объекты в селах Камышановка, Степное, Нижне-Чуйская Сокулукского района Чуйской области, где на сегодняшний день проводятся предупредительные работы на первоочередных потенциально опасных участках.

Так, в селе Камышановка Сокулукского района Чуйской области запланировано проведение берегоукрепительных работ на 965 метров, в селе Степное – 317 м, в селе Нижне-Чуйская – 351 метр.

Всего в 2017 году запланировано проведение защитных мероприятий на реке Чу на 12 объектах, для этого предусмотрено 120 млн сомов. На сегодня работы на двух участках полностью завершены, на 10 объектах работы продолжаются – до 15 мая планируется завершение работ на 7 объектах, на остальных трех - до конца этого года.

Всего будет укреплено около 4000 метров берега реки Чу. Таким образом от ЧС будет защищены жилые дома, дачные участки, пастбища, поля в селах Нижне-Чуйская, Милянфан, Степное, Красный Строитель, Камышановка, Васильевка, около 50 га лесопосадки, погранстолбы.

Стоит отметить, в течение последних десятилетий происходит интенсивный размыв левобережной части реки Чу, в результате чего отходят участки территории республики (более 600 га). Одновременно с этим происходит размыв берегового откоса земляного полотна объездной дороги Бишкек - Кемин, дачных строений с участками, лесопосадок, пастбищ, полей и близлежащих сёл. В целом, в зависимости от водности года, расчетные ежегодные территориальные потери вследствие подмыва и обрушения берега реки составляют от 9 га до 20 га.

Река протекает по дну долины, заполненной рыхлыми, легко размываемыми отложениями. Естественные процессы размыва русла реки в основном проявляются в виде боковой эрозии с интенсивным подмывом обрушением берегов. Кроме того, естественные процессы размыва левого берега усугубляются антропогенными факторами: неконтролируемая хозяйственная деятельность в зоне реки со стороны Кыргызстана, корчевка и поджоги пойменного леса, карьерная разработка инертных материалов.

Всего на берегу реки Чу от города Токмак до села Камышановка Сокулукского района Чуйской области выявлено 193 потенциально-опасных участка, требующих незамедлительного проведения берегоукрепительных работ. В период с 1996 по 2016 год были проведены берегоукрепительные работы на 23 объектах.